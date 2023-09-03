Метеорит упал на юго-востоке Турции – СМИ

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Метеорит упал на юго-востоке Турции, предположительно, в провинции Шанлыурфа. Об этом сообщает телеканал NTV.

Уточняется, что падение метеорита было зафиксировано 2 сентября около 20:15 по местному времени (совпадает с московским). Горящие обломки метеорита во время падения видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг и Газиантеп.

Ранее яркий метеор заметили в небе над Иркутской областью, его выявила камера домофона в Ангарске. Метеор сгорел на большой высоте.

До этого сообщалось, что астероид 2006 HV5 размером около 300 метров сблизился с Землей на расстоянии 2,4 миллиона километров, что стало максимальным значением в XXI веке.

Метеорит пролетел в небе над Бразилией