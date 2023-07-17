Астроном заявил, что астероид Апофис может уничтожить Российский регион

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Астероид Апофис способен уничтожить территорию, сравнимую с Российским регионом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николая Железнова.

Он уточнил, что падение астероида повлечет за собой серьезные последствия, но к глобальной катастрофе это не приведет, так как для этого нужно тело от 1,5 километра в поперечнике. По его словам, 300-метровые тела гарантированно долетают до поверхности Земли, а размер Апофиса больше.

Эксперт провел параллель между астероидом и Челябинским болидом, но уточнил, что Апофис примерно в десять раз больше в поперечнике. Это значит, что при его столкновении с Землей взрыв может оказаться в тысячу раз мощнее взрыва Челябинского тела, которое не долетело до Земли. Он может составить десятки мегатонн, достаточных для уничтожения штата или области, заявил Железнов.

Специалист предупредил, что если астероид упадет в океан, то поднимется цунами, которое несколько раз обернется вокруг Земли. Волны при этом будут достигать нескольких сотен метров, а могут подняться и до километра. Они смоют всю береговую линию, заключил он.

Апофис открыли в 2004 году. Некоторое время его считали реальным претендентом на столкновение с планетой. Позднее стало известно, что 13 апреля 2029 года Апофис пролетит на расстоянии около 32 тысяч километров от поверхности Земли. Его будет видно невооруженным глазом.

В конце апреля астероид 2006 HV5 размером около 300 метров сблизился с Землей на расстоянии 2,4 миллиона километров. Это стало максимальным значением в XXI веке.

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