В Свердловской области опровергли информацию о падении метеорита под Екатеринбургом

Фото: телеграм-канал Mash

Информация о якобы падении неизвестного светящегося объекта под Екатеринбургом не является достоверной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу города Богданович в Свердловской области Олега Нейфельда.

"Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит. Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу", – подчеркнул он.

По словам главы города, при появлении сообщений о возможном падении неизвестного объекта были задействованы все экстренные службы.

"Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос", – добавил Нейфельд.

Ранее в соцсетях начали распространяться видеокадры с падением объекта в Свердловской области. Судя по записи с камеры видеорегистратора автомобиля, инцидент произошел в 21:03 по местному времени (19:03 по Москве). После падения был слышен громкий хлопок.

Также яркое свечение, которое было похоже на падение метеорита, заметили в Усть-Кутском районе Иркутской области. По данным местных властей, жители могли увидеть это явление в 22:47 6 апреля.

Новости регионов: жители Екатеринбурга показали кадры неизвестного объекта в небе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!