В Свердловской области упал похожий на метеорит неопознанный объект

Жители города Богданович Свердловской области России, который находится примерно в 90 километрах от Екатеринбурга, вечером во вторник, 11 апреля, заметили в небе падение похожего на метеорит объекта. Фото и видео с падением объекта быстро распространилось в социальных сетях.

Судя по записи с камеры видеорегистратора автомобиля, инцидент произошел в 21:03 по местному времени (19:03 по Москве). После падения был слышен громкий хлопок. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Ранее яркое свечение, которое было похоже на падение метеорита, заметили в Усть-Кутском районе Иркутской области. По данным местных властей, жители могли увидеть это явление в 22:47 6 апреля.

До этого заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе сообщил, что метеорит, похожий на Челябинский, может упасть на Землю в следующие несколько десятилетий.

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