Астроном рассказал о приоритете американцев при открытии астероидов

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Астроном, писатель и научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин рассказал о приоритете американцев при открытии астероидов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Эксперт рассказал, как специалисты ведут наблюдения за малыми телами Солнечной системы. Спикер уточнил, что после нахождения движущегося объекта, который не был отмечен в каталоге, сведения о нем загружают на страницу, где астероид видят все мировые обсерватории.

"Оттуда его могут "подхватить": пронаблюдать, уточнить орбиту и подтвердить, что объект действительно существует. Считается, что если нет такого независимого подтверждения, если только я снял этот астероид и больше никто, то его не зачтут", – сказал Еленин.

Астроном подчеркнул, что только американцы могут пронаблюдать за каким-либо объектом и он будет зачтен без дополнительного подтверждения.

По словам Еленина, это происходит, так как у Соединенных Штатов больше опыта в наблюдении, кроме того, у них много квалифицированных специалистов и хорошо отлаженный инструментарий. Также американские ученые имеют телескопы, которые способны дать самые точные измерения.

Международное астрономическое сообщество доверяет результатам наблюдений США, пояснил эксперт.

Ученый рассказал, что 98% малых тел Солнечной системы были открыты американцами. Еленин также заявил, что советские астрономы за все время открыли более 50 околоземных астероидов из более чем 30 тысяч известных науке.

Ранее сообщалось, что ученые Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН представили фото пятиметрового астероида 2023 BU, который пролетел в 100 тысячах километров от Земли. По данным ученых, космическое тело 2023 BU окажется на четвертом месте в перечне самых тесных известных сближений Земли с астероидами.



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