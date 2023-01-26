Ученые РАН показали фото астероида, который пролетит близко к Земле

Фото: телеграм-канал KIAM&ISON

Ученые Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН представили фото пятиметрового астероида 2023 BU, который пролетел в 100 тысячах километров от Земли. Об этом информирует телеграм-канал учреждения.

"В момент съемки этот небольшой космический камешек с размерами 4–8 метров находился на расстоянии порядка 100 тысяч километров от нашей планеты, но уже меньше чем через 7 часов промчится лишь в 3,6 тысячи километров от поверхности Земли над Южной Америкой", – говорится в сообщении.

По данным ученых, космическое тело 2023 BU окажется на четвертом месте в перечне самых тесных известных сближений Земли с астероидами. Первые топ-3 в этом списке тоже были небольшого размера, их движения фиксировали в 2020–2021 годах.

Ранее в РАН поделились, как приближающаяся к Земле зеленая комета получила свой цвет. По словам главы экспертной группы по космическим угрозам Бориса Шустова, такой цвет связан с окутывающими комету газами из молекул циана или двухатомного углерода.

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