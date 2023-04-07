Яркое свечение заметили в небе над Иркутской областью

Видео: vk.com/rajonrulit

Яркое свечение, которое было похоже на падение метеорита, заметили в Усть-Кутском районе Иркутской области. Об этом сообщила администрация района в своих социальных сетях.

По данным властей, жители могли увидеть это явление в 22:47 6 апреля.

Ранее похожий на метеорит предмет увидели жители Красноярска. При этом некоторые очевидцы вместе с вспышкой услышали и хлопок.

До этого в небе над Шотландией заметили огромный огненный шар. Свидетели утверждали, что объект летел настолько низко, что его можно было услышать.



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