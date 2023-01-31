Жители Красноярска заметили пролетевший над городом метеорит

Жители Красноярска опубликовали новые кадры, как над городом пролетел, предположительно, метеорит. Некоторые из очевидцев утверждают, что вспышка сопровождалась хлопком. Пока есть предположение о метеорите или метеоре.

Так, метеорит – это тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли. А метеоры – это разного рода явления в атмосфере, от которых могут происходить подобные вспышки.

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