31 января, 18:00Новости
Жители Красноярска заметили пролетевший над городом метеорит
Жители Красноярска опубликовали новые кадры, как над городом пролетел, предположительно, метеорит. Некоторые из очевидцев утверждают, что вспышка сопровождалась хлопком. Пока есть предположение о метеорите или метеоре.
Так, метеорит – это тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли. А метеоры – это разного рода явления в атмосфере, от которых могут происходить подобные вспышки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.