Число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 20% за неделю

Фото: depositphotos/svitlanahulko85.gmail.com

Количество выявленных случаев коронавируса в России по итогам прошлой недели увеличилось на 20%. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"За четвертую неделю 2023 года на территории РФ зарегистрировано 45,5 тысячи случаев заболевания COVID-19, что на 20% больше, чем фиксировалось на предыдущей неделе", – заявили в ведомстве.

За сутки в России зафиксировали 5 792 новых случая заражения коронавирусом. За последние 24 часа выздоровели 6 102 человека, скончались 45 пациентов.

В общей сложности с начала пандемии в стране выявили 21 950 192 случая заболевания.

Телеканал Москва 24 провел опрос об отношении к коронавирусу в Сети

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!