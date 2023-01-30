13:08Общество
ВОЗ продлила режим ЧС по COVID-19 в мировом здравоохранении
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мировом здравоохранении в связи со вспышкой заболевания. Об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ по результатам заседания комитета организации по ЧС.
"Генеральный директор ВОЗ согласился с рекомендацией комитета, касающейся нынешней пандемии COVID-19", – сказано в сообщении.
Гендиректор Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия коронавируса до сих пор опасна и продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении, имеющую международное значение.
Ранее гендиректор ВОЗ выразил надежду на то, что режим ЧС в связи с COVID-19 прекратится в 2023 году. Гебрейесус также напомнил, что после обнаружения "Омикрон"-штамма коронавируса в 2021 году болезнь еженедельно уносила порядка 50 тысяч жизней.
В январе этого года в России зафиксировали первый случай инфицирования "Кракеном".
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