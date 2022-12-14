14 декабря, 19:11Общество
Глава ВОЗ выразил надежду на прекращение режима ЧС по COVID-19 в 2023 году
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве выразил надежду, что в предстоящем году прекратится режим ЧС в связи с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы надеемся, что в какой-то момент в будущем году мы сможем сказать, что COVID-19 больше не является мировой чрезвычайной ситуацией", – отметил он.
Глава ВОЗ также напомнил, что после обнаружения "Омикрон"-штамма коронавируса в 2021 году болезнь еженедельно уносила порядка 50 тысяч жизней.
Ранее стало известно, что Россия занимает 106-е место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом, в 2022 году ее показатели снизились в пять раз по сравнению с прошлогодними. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что ситуацию с COVID-19 в стране в целом можно назвать стабильной.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!