Глава ВОЗ выразил надежду на прекращение режима ЧС по COVID-19 в 2023 году

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве выразил надежду, что в предстоящем году прекратится режим ЧС в связи с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы надеемся, что в какой-то момент в будущем году мы сможем сказать, что COVID-19 больше не является мировой чрезвычайной ситуацией", – отметил он.

Глава ВОЗ также напомнил, что после обнаружения "Омикрон"-штамма коронавируса в 2021 году болезнь еженедельно уносила порядка 50 тысяч жизней.

Ранее стало известно, что Россия занимает 106-е место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом, в 2022 году ее показатели снизились в пять раз по сравнению с прошлогодними. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что ситуацию с COVID-19 в стране в целом можно назвать стабильной.

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