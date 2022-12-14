Россия находится на 106-м месте в мире по заболеваемости коронавирусом – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В настоящее время Россия занимает 106-е место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом, в 2022 году ее показатели снизились в пять раз по сравнению с прошлогодними, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает ТАСС.

"В ноябре – декабре мы находились и сейчас находимся на 106-м месте в мире по заболеваемости. Вместе с тем заболеваемость невысокая, она в пять раз меньше, чем годом раньше, чем в ноябре прошлого года", – сказала она на совещании Владимира Путина с членами кабмина.

Тем не менее, по словам Поповой, текущая эпидемиологическая ситуация с коронавирусом вызывает настороженность.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, отметил, что ситуацию с COVID-19 в России в целом можно назвать стабильной, несмотря на повышение показателей заболеваемости.

"Сегодня ситуация достаточно стабильная, хотя мы видим, что рост имеется. В общей сложности развернуто почти 20 тысяч коек", – заявил он.

Министр пояснил, что каждая шестая койка обеспечена реанимационным оборудованием, однако в настоящее время число нуждающихся в ИВЛ пациентов снизилось до 240 человек в неделю.

Ранее Попова заявила, что в России наблюдается сезонное повышение заболеваемости коронавирусом. Она отметила, что вирус полностью не ушел. Попова также добавила, что в РФ завершилась прививочная кампания от гриппа.



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