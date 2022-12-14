Путин заявил о еженедельном росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ на 30–35%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин сообщил о еженедельном росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ на 30–35%. Такое заявление президент России сделал на совещании с кабмином.

"Я вижу, что у нас, к сожалению, ОРВИ и грипп растут чуть ли не на 30–35% в неделю, по-моему", – сказал глава государства.

Обратившись к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, Путин попросил ее доложить об эпидемиологической обстановке в стране.

В Москве, несмотря на высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, продолжат работать образовательные учреждения. Ограничения, связанные с приостановкой занятий в отдельных группах или классах, устанавливаются в целях профилактики.

При этом при посещении торговых центров россиянам посоветовали использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать гигиену рук. Попова также поручила ответственным за торговые помещения распорядиться о регулярной обработке поверхностей.



Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю выросла на 35%

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