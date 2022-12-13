Россиян призвали носить защитные маски во время походов в торговые центры

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ношение масок во время походов по торговым центрам в предновогодний праздничный период может снизить риски подъема распространения гриппа. Таким мнением поделилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если мы сейчас все без масок рванем в торговые центры, без шапок – сейчас потеплело, и народ уже на улицах снял шапки, несмотря на то что капает и метет, – тогда мы получим аккурат к Новому году подъем (заболеваемости. – Прим. ред.)", – поделилась она в эфире радио "Комсомольская правда".

Глава ведомства посоветовала часто протирать рабочие поверхности, а также строго соблюдать гигиену рук. Также она призвала соблюдать трудовой режим и совмещать его с отдыхом, делать утреннюю зарядку и правильно питаться.

Попова также рассказала, что на территории РФ наблюдается сезонное увеличение заболеваемости коронавирусом. Она подчеркнула, что вирус полностью не ушел. Кроме того, по ее словам, в РФ подошла к финалу прививочная кампания от гриппа.

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