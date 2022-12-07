Роспотребнадзор рекомендовал школам отпускать классы, если заболели 20% учеников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор рекомендовал школам отпускать классы в случае отсутствия на занятиях 20% учеников. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

"Если в классе, тем более в школе, не приходят на занятия больше 20% учеников, то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать. Чтобы дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались", – объяснила Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что вероятность заражения двумя штаммами гриппа существует. По ее словам, случаи есть, но их не так много.

Серьезные последствия для человеческого организма несет свиной грипп, объяснила Попова.

"Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, первый раз в этому году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию 2009–2010 годов", – сообщила глава Роспотребнадзора.

Как заявила Попова, в российских регионах принимаются все необходимые меры в борьбе с вирусом гриппа. Их объем зависит от особенностей субъекта страны.

Ранее стало известно, что заболеваемость гриппом в столице превысила эпидемические пороги. Повышенное число зараженных было зафиксировано среди взрослого населения и детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Минимальные показатели заболеваемости продемонстрировала группа детей до 6 лет.



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