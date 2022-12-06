В Центре имени Гамалеи рассказали, от каких штаммов гриппа будет защищать новая вакцина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новая вакцина от гриппа сможет защитить от тех штаммов вируса А и В, которые будут вызывать ежегодные подъемы заболеваемости в России, в том числе от свиного гриппа. Об этом Москве 24 рассказал разработчик препарата, заведующий лабораторией молекулярной биотехнологии НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Максим Шмаров.

По словам специалиста, новая векторная вакцина позволит не менять производственные штаммы каждый год. Она была создана на основе технологии, с помощью которой производилась вакцина от коронавируса "Спутник V".

"Когда пришел коронавирус, эта технология уже была разработана и адаптирована, переделали под COVID-19. Теперь пришло время для вакцины против гриппа", – рассказал Шмаров.

Как объяснил специалист, генетический материал вакцины, достигая иммунных клеток человека, может обезопасить его от заражения вирусами гриппа H1, H3 и двух линий В – "Ямагато" и "Виктории".

Новая вакцина от разных штаммов гриппа будет назальной. В настоящее время специалисты проводят второй этап клинических испытаний препарата.

При этом длительность действия вакцины будет обусловлена состоянием иммунной системы человека. Пожилому населению может потребоваться более частая вакцинация, в то время как молодому нужно будет прививаться реже.

Предполагается, что длительность действия новой вакцины может составить от 2 до 4 лет.



Специалист института Гамалеи рассказала о росте заболеваемости свиным гриппом





Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!