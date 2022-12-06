Врач назвал смертельно опасные осложнения гриппа

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Врач Тимур Пестерев перечислил смертельно опасные осложнения гриппа у детей. По его словам, стоит обращать особое внимание на несбиваемую температуру, кровь в мокроте и потерю сознания. Слова врача передает "Лента.ру".

Среди самых тяжелых осложнений Пестерев называет затрудненное дыхание и высокую температуру, которую не удается сбить. По его словам, все вышеперечисленное является поводом для вызова скорой помощи или даже госпитализации.

"Если вам или ребенку становится трудно дышать или вы принимаете жаропонижающие, а температура не спадает, необходимо вызвать скорую и госпитализироваться. Это указывает на то, что что-то пошло не так", – говорит врач.

Также опасными симптомами эксперт называет боли в области грудной клетки и примеси крови в мокроте.

Ранее свиной грипп обнаружили в 74 российских регионах. По данным Роспотребнадзора, в стране за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом на 23,3%. В ведомстве отметили, что вместе с тем продолжается вакцинация. К настоящему времени в стране привито более 72,4 миллиона человек, что составляет 49,5% от численности населения.



Свиной грипп обнаружили в 74 субъектах РФ – Роспотребнадзор

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