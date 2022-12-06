Новая вакцина от гриппа позволит не прививаться ежегодно – Центр имени Гамалеи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Новая вакцина от разных штаммов гриппа позволит не вакцинироваться каждый год. Об этом Москве 24 сообщил разработчик вакцины от гриппа, заведующий лабораторией молекулярной биотехнологии НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Максим Шмаров.

По словам специалиста, ежегодная вакцинация от гриппа, действующая в стране в настоящее время, обусловлена появлением новых штаммов. Разработанный препарат сможет защитить человека от вируса гриппа до тех пор, пока у него будет сохраняться клеточная память к введенной вакцине. При этом отмечается, что, несмотря на особенность нового препарата защищать организм в течение 2–4 лет с момента вакцинации, длительность его действия будет зависеть от состояния иммунной системы человека.

"Например, пожилым людям нужно будет прививаться чаще, потому что их клетки памяти не так долго сохраняются. Взрослым и молодым людям не нужно будет прививаться так часто", – рассказал Шмаров.

Специалист также сообщил, что новая вакцина от разных штаммов гриппа будет назальной. Путем ввода препарата с помощью специальной насадки на шприц входящий в его состав аденовирусный вектор будет проникать в клетки верхних дыхательных путей человека. После этого клетки смогут распознать и запомнить генетический состав вакцины.

До этого стало известно, что в 74 регионах РФ был обнаружен свиной грипп. За неделю в стране выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом на 23,3%. К настоящему времени в стране привито более 72,4 миллиона человек, что составляет 49,5% от численности населения.



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