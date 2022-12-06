В Центре имени Гамалеи рассказали, что вакцина от разных штаммов гриппа будет назальной

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Вакцина, разработанная специалистами Центра имени Гамалеи, от разных штаммов гриппа будет назальной. Об этом Москве 24 рассказал разработчик вакцины, заведующий лабораторией молекулярной биотехнологии центра Максим Шмаров.

"Эту вакцину мы делаем в виде капель в нос, интраназально с целью того, чтобы создать барьер. В первую очередь на воротах инфекции гриппозной – это верхние дыхательные пути", – объяснил специалист.

По словам Шмарова, вакцина будет применяться однократно. Путем ввода препарата с помощью специальной насадки на шприц входящий в его состав аденовирусный вектор будет проникать в клетки верхних дыхательных путей человека. После того как генетическая информация препарата достигнет клеток иммунных систем, они распознают и запомнят ее.

Как сообщалось ранее, вакцина от разных штаммов гриппа, в том числе от свиного, будет действовать в течение 3–4 лет. В настоящее время новый препарат от гриппа проходит вторую стадию исследований. Сейчас россияне могут привиться трех- или четырехвалентными вакцинами, которыми нужно проходить ежегодную ревакцинацию.

До этого стало известно, что в РФ зарегистрировали новый препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител. Препарат одобрил Минздрав России. Он предназначен для лечения коронавируса легкой и средней степени тяжести.



Специалист института Гамалеи рассказала о росте заболеваемости свиным гриппом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!