Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинные меры в аэропорту Внуково

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль аэропорта Внуково. Данная мера введена для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ в России. Об этом сообщает пресс-служба московского Роспотребнадзора.

Отмечается, что соответствующее предписание уже выдано генеральному директору международного аэропорта Внуково. В скором времени на территории аэропорта будут проведены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Ранее эксперты спрогнозировали пик заболеваемости гриппом в РФ к концу декабря. При этом в ряде регионов России уже зафиксировали превышение эпидемических порогов на 20%. За последние 2 недели число госпитализированных детей с гриппом и ОРВИ в московских медучреждениях увеличилось почти на 400 в сутки.

В Москве растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

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