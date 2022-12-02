Столичный Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный Роспотребнадзор из-за роста числа случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ запустил горячую линию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"С 2 декабря 2022 года специалисты Управления и его территориальных отделов по телефонам горячей линии консультируют граждан по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе по вопросам вакцинопрофилактики", – рассказали в Роспотребнадзоре.

Позвонив по горячей линии, москвичи смогут узнать:



где можно сделать прививку от гриппа;

как подготовиться к вакцинации;

можно ли совмещать прививку от гриппа с другими вакцинами;

как уберечь детей от простудных заболеваний;

как правильно пользоваться масками.

Ранее эксперты спрогнозировали рост заболеваемости гриппом в конце декабря 2022 года – начале января 2023 года. При этом в ряде регионов России уже зафиксировали повышение эпидемических порогов на 20%.

За последние 2 недели число госпитализированных детей с гриппом и ОРВИ в московских медучреждениях увеличилось почти на 400 в сутки.



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