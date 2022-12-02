Мурашко заявил о локализации вспышки инфекционного менингита в Подмосковье

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Зафиксированная в Московской области вспышка инфекционного менингита локализована, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ситуацию с распространением инфекции удалось купировать.

28 ноября менингит был выявлен у 11 сотрудников склада маркетплейса Ozon в подмосковной Истре. Они были госпитализированы. Еще 15 работников были госпитализированы с признаками ОРВИ.

Данную ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор. Кроме того, после вспышки менингита на складе Оzon ввели обязательное соблюдение масочного режима.

Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой менингита на складе Ozon в Истре

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