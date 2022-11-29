Эксперт оценил риск заразиться менингитом через посылку после вспышки на складе Ozon

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Вероятность заражения вирусом или бактерией, которые в дальнейшем могут спровоцировать развитие менингита, через полученную посылку крайне мала. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Как уточнил специалист, менингит делится на вирусный и бактериальный. Путь передачи инфекционных бактерий – воздушно-капельный.

"Можно ли заразиться через посылку? С вероятностью, близкой к 100%, нет", – сказал Вознесенский.

Причиной заражения менингитом также может стать ослабленный иммунитет, объяснил врач. Однако заболевание редко обретает характер эпидемиологического и не возникает вспышками.

К симптомам заболевания Вознесенский отнес сильную головную боль (в том числе при попытке наклонить голову), повышенную температуру тела, рвоту, головокружение и непереносимость яркого света и громких звуков. При обнаружении подобных симптомов человеку необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Инфекционист добавил, что обезопасить себя от менингита можно путем вакцинации и своевременным лечением других заболеваний: гайморита, синусита и ангины. Особое внимание он посоветовал уделить детям и пожилым людям.

Накануне у 11 сотрудников подмосковного склада Ozon был диагностирован менингит. Еще 15 работающих в стенах складского помещения были госпитализированы с признаками ОРВИ. При этом в пресс-службе компании уточнили, что массового заражения сотрудников зафиксировано не было.

После вспышки менингита на складе Оzon ввели обязательное соблюдение масочного режима. В стенах помещения провели дезинфекцию, а заболевшие сотрудники получают всю необходимую помощь в медицинских учреждениях.



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