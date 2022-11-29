Масочный режим ввели на складе Оzon после вспышки менингита

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Масочный режим и регулярный медицинской осмотр ввели на складе Оzon после вспышки менингита. Об этом Москве 24 рассказала представитель пресс-службы компании Анастасия Гаедская.

По ее словам, в настоящее время все зараженные находятся в медучреждении, где им оказывают необходимую помощь. Она добавила, что на складе провели тотальную дезинфекцию.

Кроме того, отметила Гаедская, на входе у всех сотрудников проверяют температуру. Работников также вакцинируют сертифицированным препаратом "Менактра".

Накануне стало известно, что 11 сотрудников склада Оzon в Истре доставили в больницы с менингитом. Кроме того, еще 15 работников госпитализировали с признаками ОРВИ. При этом в самой компании опровергли информацию о массовом заболевании, а Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль.



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