Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с менингитом на складе Ozon в Подмосковье

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию со случаями менингита у сотрудников подмосковного склада Ozon, передает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство.

По его данным, в понедельник, 28 ноября, с менингитом в медучреждения были доставлены 11 человек, работавших на складе в Истре. При этом были выявлены и более 15 человек с признаками ОРВИ, они также госпитализированы.

В свою очередь, в пресс-службе маркетплейса отмечали, что менингитом заболели некоторые сотрудники со склада Ozon на Новой Риге. При этом, по словам представителей компании, о массовом заражении среди работников речи не идет.

"Чтобы защитить наших сотрудников от болезни, мы оперативно провели на складе тотальную дезинфекцию, также сейчас там действуют масочный режим и регулярные медицинские осмотры", – отмечается в сообщении.

В компании также заявили, что сотрудникам делают прививки, используя сертифицированный препарат.

Ранее сообщалось, что массовое пищевое отравление произошло на заводе "Континенталь" в Калуге. Уточнялось, что экстренная помощь медиков потребовалась 15 людям.

Также в состоянии легкой и средней степени тяжести за помощью обратились еще 28 человек.



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