Роспотребнадзор заявил о преобладании свиного гриппа в 55 регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свиной грипп преобладает в России. Штамм А(H1N1)-2009 обнаружили в 55 российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 18,5% за неделю в России. Показатели превысили норму в 43 субъектах страны. Среди негриппозных вирусов преобладают риновирусы (18,1%), РС-вирусы (14%), метапневмовирусы (12,1%) и аденовирусы (9,7%).

В Роспотребнадзоре рассказали, что к настоящему времени прививки поставили свыше 66,5 миллиона человек, а это 45,5% от населения России.

"В этой связи главный санитарный врач РФ (Анна Попова. – Прим. ред.) потребовала от регионов, где вакцинация отстает от сроков, завершить работу до 5 декабря. Управлениям Роспотребнадзора поручено взять на особый контроль детские оздоровительные учреждения, в первую очередь "Артек" и "Орленок", – говорится в сообщении.

За неделю в стране зарегистрировали почти 39 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 7% выше показателей прошедшей недели. Рост заражения зафиксировали в 44 регионах, включая Москву и область, Санкт-Петербург.

"Всего в базу VGARus <...> загружено 210 710 геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. К линии BA.1 геноварианта "Омикрон" отнесено 0,5%, к линии BA.2 – 6,5%, к линиям BA.4/BA.5 – более 90%. Фиксируются единичные находки подвариантов BQ.1 и XBB", – говорится в сообщении.

Ранее эксперты спрогнозировали пик заболеваемости гриппом в России к концу декабря – началу января. При этом специалисты отметили, что после всплеска заражения наступит затишье.

Однако затем, по мнению экспертов, показатели вновь начнут расти.



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