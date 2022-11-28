В Минздраве рекомендовали носить маски на фоне роста числа заболевших ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Специалист министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов призвал надевать маски в общественных местах в связи с ростом количества заболевших ОРВИ.

"В местах большого скопления людей рекомендуется в первую очередь лицам из групп риска носить маски или респираторы, поскольку они снижают риск заражения инфекциями с воздушно-капельным путем передачи", – приводит его слова ТАСС.

Эксперт уточнил, что надевать маски на сегодняшний день необязательно, однако они все же могут защитить от заражения вирусом.

Ранее сообщалось, что в столице детей с ОРВИ и гриппом стали госпитализировать вдвое чаще, чем в докоронавирусные эпидсезоны. Уточнялось, что за последние две недели в городе число госпитализаций среди несовершеннолетних приблизилось к 400 новым пациентам в сутки. Также был отмечен рост заболеваемости среди взрослых.

При этом о повышении статистики эпидпорогов, в первую очередь среди детей от 7 до 14 лет, сообщили и в других регионах страны.



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