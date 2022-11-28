В России зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей и взрослых – СМИ

Фото: depositphotos/IgorVetushko

В Москве детей с ОРВИ и гриппом стали госпитализировать вдвое чаще, чем в доковидные эпидсезоны, сообщает газета "Коммерсант".

Издание приводит данные городского Депздрава, согласно которым, за последние две недели в столице число госпитализаций среди детей приблизилось к 400 новым пациентам в сутки. Также отмечен рост заболеваемости среди взрослых.

О повышении статистики эпидпорогов, в первую очередь среди детей от 7 до 14 лет, сообщили и в других регионах России, отмечает газета.

"По данным Роспотребнадзора, в ноябре 2018 года в медучреждения Кубани обратились 1 839 человек с признаками ОРВИ, из них дети до 14 лет составили 52%. В 2019 году – более 1,6 тысячи человек, дети – 55,7%. В 2022 году зафиксирован почти двукратный скачок: более 3,1 тысячи человек, до 14 лет среди них – 41,2%", – говорится в публикации.

В Екатеринбурге с 14 по 20 ноября было выявлено 15,8 тысячи случаев ОРВИ, что на 26,5% больше, чем в аналогичный период 2018 года. В Санкт-Петербурге прирост заболеваемости среди детей 7–14 лет составил 32,4%, в Ульяновской области недельный показатель превышает эпидпорог на 14%.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова Иван Коновалов считает, что росту заболеваемости гриппом и ОРВИ могли поспособствовать изоляционные мероприятия в период пандемии. Специалист пояснил, что во время карантина большое количество детей перестали сталкиваться с инфекционными патогенами в сезон их циркуляции.

В свою очередь, врач-терапевт Юлия Фокина считает, что рост числа острых респираторных инфекций обусловлен возросшим уровнем тревоги и стресса среди граждан, что косвенно влияет на восприимчивость к вирусным инфекциями.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что не видит в подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей ничего экстраординарного. По словам эксперта, в настоящее время наблюдается традиционный период роста сезонной заболеваемости.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что в связи со сложившейся ситуацией в Москве увеличат коечный фонд в детских медучреждениях. Сейчас доступно свыше 1,6 тысячи коек, а в ближайшее время их число увеличится до 2 тысяч коек.



В Москве выросла заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!