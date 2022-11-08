Эксперт заявила, что коронавирус уступает место другим возбудителям

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирус начал постепенно уступать место другим возбудителям болезней. Об этом сообщает ТАСС.

"Последние два года среди респираторных вирусов доминировал коронавирус, подавляя распространение других. Сейчас пандемия понемногу отступает, и коронавирус уступает место другим возбудителям", – объяснила эксперт.

Пшеничная указала на то, что участились случаи респираторно-синцитиальной инфекции, однако данный показатель не превышает ежегодных значений. Чаще всего в РФ регистрируют случаи заболевания риновирусами и пневмовирусами.

Эксперт Роспотребнадзора объяснила, что наслаивание заболеваемости гриппом на подъем респираторно-синцитиального вируса вероятно, поскольку оба вируса активизируются в один и тот же временной период. При этом одновременно они быть на пике не могут, но случаи заражения не доминирующим видом возможны.

Наталья Пшеничная посоветовала в период подъема заболеваемости ОРВИ избегать мест скопления людей, а также соблюдать санитарно-гигиенические правила. Кроме того, следует уделить внимание вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции.

Накануне президент РФ Владимир Путин в беседе с губернатором Тверской области Игорем Руденей призвал не расслабляться в вопросах противодействия коронавирусной инфекции. Глава государства добавил, что заболевание постепенно приобретает сезонный характер.

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