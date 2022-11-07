Путин призвал не ослаблять внимание к коронавирусной инфекции

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Владимир Путин призвал не расслабляться в вопросе COVID-19, отметив, что на данном этапе заболевание начинает приобретать сезонный характер. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все равно надо над этим работать, не ослаблять внимание к этим вопросам, потому что все-таки вся история приобретает сезонный характер, как говорят специалисты", – отметил российский лидер во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Так президент прокомментировал слова главы региона о том, что тема коронавируса в настоящее время почти закрыта. По словам губернатора, на территории области всего 30 жителей пребывают в медучреждениях с COVID-19.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович поделилась, что коронавирус пока не может считаться сезонным заболеванием, так как он все еще находится в пандемической фазе. Она отметила, что вирус все еще вызывает большое число заболеваний.

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