Пескову неизвестно о ревакцинации Путина от COVID-19

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, проходил ли Владимир Путин ревакцинацию от коронавируса, но отметил, что для защиты здоровья главы государства принимаются все необходимые меры. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, по-прежнему не могу", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о ревакцинации.

При этом Песков заверил, что здоровье российского лидера охраняется.

"Не волнуйтесь, все меры предосторожности принимают", – подчеркнул он.

Ранее Песков сообщил, что меры эпидемиологической предосторожности, введенные из-за распространения коронавируса, частично сохраняются в Кремле. Также он отметил, что пока нет информации, планирует ли Владимир Путин ревакцинироваться от COVID-19.

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