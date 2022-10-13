Путин заявил, что острая фаза пандемии COVID-19 миновала

Фото: Агентство "Москва"

Пик эпидемии COVID-19 в России удалось преодолеть. Этому поспособствовала деятельность волонтеров, заявил Владимир Путин.

"Острая фаза пандемии коронавируса, которую мы миновали, показала несомненно полезную роль, которую добровольческие и молодежные структуры играют в оказании помощи и содействия населению", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, президент отметил важность контактов между странами в социальной и культурно-гуманитарной областях. При этом, по словам главы РФ, в поддержке сильно нуждаются и волонтерские организации. Путин подчеркнул, что РФ имеет большой опыт в этой сфере и готова поделиться им с другими государствами.

До этого вирусолог Павел Волчков предупредил о новой волне COVID-19 в России после 21 декабря. Эксперт отмечал, что между волнами заболеваемости есть интервал, который составляет от трех до шести месяцев, однако он призвал не ждать серьезных всплесков заболеваемости.

В РФ за сутки выявили 15 640 случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа в стране госпитализировали 1 813 человек. Выздороветь удалось 30 409 жителям РФ, скончались 105 пациентов.



Ученые рассказали о новом варианте коронавируса "Цербер"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!