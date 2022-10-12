В РФ выявили 15 640 случаев заражения COVID-19 за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В РФ за сутки выявили 15 640 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа в стране госпитализировали 1 813 человек. Выздороветь удалось 30 409 жителям РФ, скончались 105 пациентов.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 21 248 603 случая заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 388 509 человек.

Ранее эксперты рассказали об особенностях строения варианта "Цербер". Его назвали одним из самых "перспективных" в плане распространения. Отмечалось, что опасность "Цербера" заключается в наличии новых мутаций в шиповидном белке. Именно белок помогает вирусу проникать в человеческий организм.

Уточнялось, что около 17% антител становятся неэффективными к одной из мутаций шиповидного белка, другая способна обойти около 10%. Это делает полученный человеком иммунитет менее эффективным.



Ученые рассказали о новом варианте коронавируса "Цербер"

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