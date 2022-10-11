Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте РПЦ.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что патриарх вернулся к обычному рабочему расписанию.

"После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на COVID-19 Святейший патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы", – сказал он.

О заражении патриарха Кирилла COVID-19 стало известно 30 сентября. Тогда в РПЦ рассказали, что здоровье патриарха находится в удовлетворительном состоянии. Однако все его запланированные встречи и поездки были отменены.

Позднее в РПЦ сообщили, что патриарх переносит коронавирус в легкой форме. Предстоятель продолжал активно работать и лечиться дома.

Еще в апреле 2021 года патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса. В РПЦ не уточняли, какую из отечественных вакцин он выбрал.



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