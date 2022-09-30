Патриарх Кирилл заразился коронавирусом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Русская православная церковь (РПЦ) сообщила, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заразился коронавирусом. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

В пресс-службе РПЦ уточнили, что здоровье патриарха находится в удовлетворительном состоянии.

"На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами и необходимостью постельного режима и изоляции", – также рассказали в церкви.

В апреле 2021 года стало известно, что патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса. В РПЦ не уточняли, какую из отечественных вакцин он выбрал.

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