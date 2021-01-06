Патриарх Кирилл сравнил неверие в пандемию с неверием в Бога

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приравнял неверие в пандемию коронавируса к неверию в Бога. Об этом он заявил в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

По его словам, пренебрежение мерами предосторожности и отрицание Бога смертельно опасно.

"Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят – не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые – а так их можно назвать – в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции", – отметил он.

Патриарх отметил, что малейшая неосторожность может стать причиной вспышки инфекции. Он призвал россиян соблюдать все предписания по предупреждению распространения коронавируса, а также проводить больше времени с семьей.

Ранее сообщалось, что вход на ночную патриаршую службу 7 января в храме Христа Спасителя будет ограничен для людей старше 65 лет.

Представители религиозного объединения подтвердили, что данная мера считается необходимой в условиях пандемии коронавируса.

