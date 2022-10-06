В РПЦ рассказали, как патриарх Кирилл переносит коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл болеет коронавирусом в легкой форме. Об этом сообщается на официальном сайте РПЦ.

"Заболевание Святейшего Патриарха протекает в легкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях", – отмечается в материале.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Кирилл в ближайшее время не сможет посетить Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Донской ставропигиальный монастырь, а также провести богослужения в дни памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, и святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.

Ранее Русская православная церковь сообщила, что патриарх Кирилл заразился коронавирусом. Его здоровье оценивалось как удовлетворительное. Все запланированные встречи и поездки патриарха отменили.

В апреле 2021 года стало известно, что патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса. В РПЦ не уточняли, какую из отечественных вакцин он выбрал.



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