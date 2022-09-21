Королева Дании заразилась COVID-19

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Королева Дании Маргрете II, которой в апреле исполнилось 82 года, заразилась COVID-19. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте королевского двора.

"Ее Величество Королева получила вчера вечером положительный тест на COVID-19. Сейчас она находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у королевы наблюдаются только легкие симптомы.

Ранее ВОЗ призвала страны готовиться к реагированию на новый штамм коронавируса. Директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предупредил, что он будет более опасным, чем предыдущие разновидности вируса.

В то же время он обратил внимание на то, что сейчас ситуация с коронавирусом в мире улучшилась, однако значительная часть населения планеты не защищена от него. Кроме того, по его словам, в некоторых странах все еще очень слабые системы здравоохранения.

