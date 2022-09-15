ВОЗ призвала страны готовиться к реагированию на новый штамм коронавируса

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Системы здравоохранения во всем мире должны быть готовы к реагированию на возможное появление нового штамма коронавируса, который может оказаться более опасным, чем предыдущие, заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан.

"Мы не знаем, как этот вирус продолжит эволюционировать. <...> Появление нового штамма, который более заразен и вирулентен, может вызвать наше отступление. Следует сохранять бдительность", – сказал он в ходе выступления в Женеве, трансляция которого велась в Twitter.

В то же время Райан обратил внимание на то, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в мире улучшилась, однако значительная часть населения планеты не защищена от него. Кроме того, по его словам, в некоторых странах все еще очень слабые системы здравоохранения.

Ранее в ВОЗ прокомментировали доклад комиссии по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet, в котором допускается возможность лабораторного происхождения COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в настоящее время поиски источника происхождения коронавирусной инфекции продолжаются.

Также там отметили, что в опубликованном докладе не отражена вся суть немедленных, многолетних и спасающих жизни ответных мер. Кроме того, в материалах исследования представлен ряд упущений и неверных толкований о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а также скорости и масштабах действий ВОЗ.

