В ООН предрекли начало более серьезной пандемии

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Страны могут столкнуться с более серьезной эпидемией через пару лет. Об этом в интервью Анатолийском агентству сообщил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.
"В то же время необходимо быть готовыми и к будущим вспышкам эпидемий. Мы увидели, что мир не смог проявить единство в период пандемии коронавируса. Через несколько лет мы можем столкнуться с более серьезной пандемией", – отметил он.
Гутерриш призвал государства осознать, что в мире становится все больше неравенства и угроз, которые впоследствии и могут вызвать напряженность, беспорядки и кризисы.
Ранее вирусолог Александр Лукашев назвал заявление ВОЗ о скором окончании пандемии излишне смелым. Он отметил, что окончание пандемии – понятие условное. По словам специалиста, об этом можно было заявить еще год назад, а можно сделать это сейчас, так как начало пандемии строго не определено.
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