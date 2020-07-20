В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

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Фото: TASS/ZUMA
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что 26 богатейших жителей Земли обладают столькими же благами, сколько половина населения планеты, передает РИА Новости.
Во время лекции в память о борце с апартеидом Нельсоне Манделе он также добавил, что более 70 процентов людей на земном шаре живут в условиях растущего неравенства в доходах.
Также он указал, что шансы людей преуспеть в жизни "зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия инвалидности".
При этом он подчеркнул, что для коренных народов, мигрантов, беженцев и различных меньшинств неравенство означает дискриминацию и отсутствие доступа к правосудию.
Гуттериш заключил, что неравенство подрывает жизненные перспективы, так как в результате экономической политики ресурсы направляются вверх к привилегированному меньшинству.
Ранее аналитики посчитали, что состояние 2,1 тысячи миллиардеров по всему миру в совокупности оказалось больше общего достатка 4,6 миллиарда людей.
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