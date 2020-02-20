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Общество

20 февраля, 21:01

Опубликован рейтинг стран, в которых лучше всего растить детей

общество

Фото: TASS/Brian Witte/AP

Норвегия, Южная Корея, Нидерланды, Франция и Ирландия возглавили рейтинг стран, где лучше всего растить детей, составленный экспертами ВОЗ, Детского фонда ООН (UNICEF) и медицинского журнала The Lancet.

Топ-5 стран набрали по 0,95 балла. Далее с 0,94 балла расположились Дания, Япония и Бельгия. Замыкают первую десятку Исландия и Великобритания (0,92 балла).

Во вторую двадцатку вошли Люксембург, Сингапур, Швеция, Германия, Швейцария, Финляндия, Испания, Мальта, Австрия, Австралия.

Израиль занял 24-е место, Италия – 26-е, Эстония – 27-е, Польша – 33-е, Белоруссия – 35-е, Саудовская Аравия – 36-е. США оказались на 39-й позиции.

43-е место занял Китай, 46-е – Куба, 49-е – ОАЭ, 60-е – Турция, 62-е – Иордания, 63-е – Иран, 73-е – Ливан, 78-е – Палестинская автономия. Россия заняла 79-е место, Украина – 91-е.

Рейтинг составлен на основании таких параметров, как инвестиции в здравоохранение и образование, использование детского труда, доступность здорового питания, выбросы углекислого газа в атмосферу, уровень неравенства и других.

Ранее на основании мнений экспертов из банков, фондов и институтов развития был составлен рейтинг самых коррумпированных стран мира.

Самыми прозрачными государствами стали Новая Зеландия, Дания, Финляндия и Швейцария. Россия заняла 137-ю строчку по соседству с Кенией, Парагваем и Угандой.

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