Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия поднялась в списке 73 лучших стран мира по результатам 2019 года. Страна заняла 23-ю строчку на 23-м месте в общем рейтинге журнала U.S. News & World Report, сообщает радио Sputnik.

В предыдущие годы Россия находилась на 24-й и 26-й позициях. Кроме общего рейтинга, авторы исследования проанализировали порядка 20 позиций, которые касаются положения в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других. Топ составили на основе опроса 20 тысяч респондентов по всему миру.

Россия стала лидером в качестве страны, где лучше всего начинать карьеру. На втором месте она оказалась среди "самых могущественных" стран и на четвертом – среди "самых влиятельных".

В категории "Самые дружественные для бизнеса страны" РФ поставили на последнее, 73-е место, а в категории "Лучшие страны для начала бизнеса" – на предпоследнее место. Россию поместили на 12-е место среди стран с переходной экономикой, на 15-е – среди стран с самым богатым наследием и на 19-е – среди стран, куда можно поехать учиться.

В начале месяца швейцарская фирма Henley&Partners составила рейтинг самых привлекательных паспортов мира. Российский занял 51-е место.

Лидером стал японский документ. Его обладатели могут безвизово посещать 191 государство. На следующих строчках рейтинга расположились Сингапур, Германия и Южная Корея.