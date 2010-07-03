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Экономика

12:40

Forbes определил лучших работодателей России

экономика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг из 50 лучших работодателей страны, лидером которого стала компания "Норникель".

Один из крупнейших производителей палладия, никеля и меди в мире получил 60,97 балла. В рейтинге подчеркивается, что тяжелые условия труда обуславливают широкий социальный пакет и высокие средние зарплаты у сотрудников компании.

На втором месте оказалась золотодобывающая компания "Полюс" (60,81 балла), на третьем месте – "Газпромбанк" (60,45 балла), на четвертом – "Яндекс" (58,15 балла). Пятерку лидеров рейтинга замыкает компания Polymetal (55,71 балла).

Компании оценивали по девяти критериям: зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры в регионах присутствия, востребованность, забота об экологии и благотворительность.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты выяснили, что самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. За такую работу в стране предлагают зарплату 430 тысяч рублей в месяц.

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