Россияне рассказали о самых раздражающих качествах коллег

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11:00
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Аналитики выяснили, какие факторы больше всего раздражают россиян в их коллегах, сообщает RT.
Как рассказали в сервисе по поиску работы и сотрудников "Работа.ру", 49% респондентов не нравятся лицемерие и обман. 42% недовольны сплетнями в коллективе.
40% опрошенных не приветствуют хвастовство, конфликтность и невоспитанность коллег. Из-за безответственности и непрофессионализма негодуют более трети опрошенных.
Из себя выводят также нездоровое любопытство, несдержанность, лень и непунктуальность. 11% респондентов также раздражают близкие отношения начальства с коллегами.
В меньшей степени участники опроса недовольны отстраненностью и внешним видом работников. Некоторых не устраивает прием пищи на рабочем месте. 3% заявили, что их ничего не раздражает в коллегах.
Говоря о положительных качествах, 64% опрошенных отметили профессионализм, 61% – отзывчивость, 51% – уважение к другим людям и чужому труду. Участниками опроса стали 3,5 тысячи россиян старше 18 лет.
Исследование портала по поиску работы Superjob показало, что россиянам необходимо зарабатывать 161 тысячу рублей ежемесячно, чтобы стать счастливыми. Мужчины назвали сумму в 181 тысячу рублей, женщины – в 138 тысяч.
Молодежь до 24 лет хотела бы ежемесячно иметь 118 тысяч рублей, а граждане старше 35 лет – 172 тысячи рублей. Самые высокие ожидания по зарплатам у москвичей – 212 тысяч рублей. На втором месте жители Владивостока – 205 тысяч, на третьем – жители Ростова-на-Дону – 200 тысяч рублей.
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