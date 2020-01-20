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Экономика

20 января, 13:50

Миллиардеры мира оказались богаче 4,6 миллиарда человек

экономика

Фото: depositphotos/LUNNO

Состояние 2,1 тысячи миллиардеров по всему миру в совокупности оказалось больше общего достатка 4,6 миллиарда людей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование Oxfam.

"Экономическое неравенство вышло из-под контроля. В 2019 году состояние миллиардеров в мире – 2 153 человек – было больше, чем у 4,6 миллиарда людей", – заявили представители организации.

Oxfam борется с проблемами бедности по всему миру. Как заявил главный исполнительный директор организации Амитабх Бехар, разрыв между бедными и богатыми можно сократить только с помощью целенаправленных мер, к чему не готовы большинство мировых правительств.

В своем последнем докладе активисты указали на то, что совокупный доход людей, входящих в 1 процент наиболее богатых жителей Земли, в два раза превышает заработок и достаток 6,9 миллиарда людей в мире. Исследование было проведено на основе открытых данных.

В Oxfam призвали правительства следить за тем, чтобы богатые люди платили налоги в полном объеме и вкладывали средства в социально-значимые объекты и инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что новым самым богатым человеком мира признали президента Louis Vuitton Hennessy Бернара Арно. Состояние бизнесмена оценивается на уровне 117 миллиардов рублей. В топ-3 также включены основатель Amazon Джефф Безос и создатель Microsoft Билл Гейтс.

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