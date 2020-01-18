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Общество

18 января, 20:46

В рейтинге самых богатых людей мира сменился лидер

общество

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma

Президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и члены его семьи возглавили список богатейших людей мира, по версии журнала Forbes. Издание оценило их состояние в 117 миллиардов рублей.

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место. Его состояние оценивается в 115,6 миллиарда долларов. Замкнул тройку основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в 110,6 миллиарда долларов.

Ранее Билл Гейтс впервые за более чем два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg. Он сместил с первого места Джеффа Безоса. На рост доходов основателя Microsoft повлиял контракт на десять миллиардов долларов на услуги в области удаленных вычислений.

Джефф Безос потерял около семи миллиардов долларов после падения котировок из-за отчета компании перед инвесторами.

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