Вирусолог назвал заявление ВОЗ о скором окончании пандемии излишне смелым

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заявление Всемирной организации здравоохранения о скором окончании пандемии COVID-19 очень смелое. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.
Он сказал, что окончание пандемии – понятие условное. По словам специалиста, об этом можно было заявить еще год назад, а можно сделать это сейчас, так как начало пандемии строго не определено.
"Скорее всего, сейчас мы придем к стабилизации ситуации. Но хочется напомнить, что примерно так же ситуация выглядела в ноябре прошлого года, когда в Африке возник и начал разгоняться штамм "Омикрон", а мы об этом еще не знали", – сказал Лукашев.
Эксперт подчеркнул, что невозможно спрогнозировать возникновение новых вариантов COVID-19. Также нельзя быть уверенными, что ситуация будет стабильной.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас волна COVID-19 уходит в российские регионы. Она напомнила, что в начале вирус распространялся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Сейчас же там идет снижение заболевания. По ее словам, ситуация с коронавирусом в России является управляемой.
Число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось почти на 45 тыс за сутки
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