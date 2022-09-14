Вирусолог назвал заявление ВОЗ о скором окончании пандемии излишне смелым

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заявление Всемирной организации здравоохранения о скором окончании пандемии COVID-19 очень смелое. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.

Он сказал, что окончание пандемии – понятие условное. По словам специалиста, об этом можно было заявить еще год назад, а можно сделать это сейчас, так как начало пандемии строго не определено.

"Скорее всего, сейчас мы придем к стабилизации ситуации. Но хочется напомнить, что примерно так же ситуация выглядела в ноябре прошлого года, когда в Африке возник и начал разгоняться штамм "Омикрон", а мы об этом еще не знали", – сказал Лукашев.

Эксперт подчеркнул, что невозможно спрогнозировать возникновение новых вариантов COVID-19. Также нельзя быть уверенными, что ситуация будет стабильной.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас волна COVID-19 уходит в российские регионы. Она напомнила, что в начале вирус распространялся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Сейчас же там идет снижение заболевания. По ее словам, ситуация с коронавирусом в России является управляемой.

