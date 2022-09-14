Волна коронавируса уходит в регионы РФ – Попова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В настоящее время волна коронавирусной инфекции уходит в регионы России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с Владимиром Путиным.

"И если в начале распространение было в центральной части и центральных столичных городах – это Москва, Московская область и Санкт-Петербург, это были самые первые города, то сейчас здесь идет снижение и волна уходит в регионы", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Поповой, ситуация с коронавирусом в России является управляемой. Руководитель ведомства отметила снижение заболеваемости в 27 российских субъектах, среди которых – Москва и Московская область, рост – в 50. Еще восемь регионов вышли на плато.

Ранее Владимир Путин заявил, что в некоторых российских регионах все еще имеются проблемы со сроками получения результатов тестирования на COVID-19, но ситуация кардинально изменилась по сравнению с началом пандемии.

Российский лидер напомнил, что коронавирус стал катализатором молекулярно-генетических исследований, включая создание отечественных тестов на COVID-19. В настоящее время, отметил президент, сроки получения результатов тестирования сократились в три раза.

