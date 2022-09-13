В центре им Гамалеи усомнились в том, что пол человека влияет на течение COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи прокомментировали заявление ВОЗ о том, что женщины болеют COVID-19 дольше, чем мужчины. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По словам руководителя отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи Александра Бутенко, российские ученые, напротив, не выявляли такую статистику.

"Никаких гендерных различий не отмечалось, ни возрастных, ни профессиональных, ни территориальных и так далее. Такое впечатление, что восприимчивы все люди в одинаковой степени. Концепция такая была все время. Я скептически отношусь к этой новости, потому что до этого изложения ВОЗ не было такой информации ни у кого никогда", – отметил эксперт.

При этом, как уточнил специалист, во время распространения "уханьского" варианта COVID-19 считалось, что пожилые люди наиболее подвержены инфицированию ввиду большинства сопутствующих болезней.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА Маргарита Королева сообщила, что исключение из рациона продуктов с содержанием глютена поможет быстрее выздороветь от коронавируса и других инфекционных заболеваний.

По словам Королевой, быстрее восстановиться поможет употребление достаточного количества белка. Для того чтобы сделать процесс выздоровления еще более быстрым и эффективным, врач советует сдать анализ на скрытую непереносимость, который позволит определить продукты, ослабляющие иммунную систему.

